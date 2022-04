Amélie TAILLIEZ

Actuellement j'occupe le poste de directrice adjointe à l'événementiel et la communication au sein de la ville de Montigny-en-Gohelle



Forte de mon cursus scolaire (Un master et un MBA) j'ai intégré la vie professionnelle à la mairie de Divion puis Montigny-en-Gohelle. Le défi était de remettre à plat et d'élaborer une toute nouvelle stratégie de communication, print, web et relations publiques. Après 4 ans de refonte, j'ai obtenu le poste de directrice adjointe.



Dynamique et passionnée, j'aime relever des défis et faire évoluer ainsi ma carrière professionnelle.



J'occupe mon temps à libre par la lecture, et le sport. Je rêve et je prépare déjà à mon prochain voyage en mode "roots". L'Asie est pour moi une culture formidable. J'ai plaisir à y aller, rencontrer la population et découvrir la faune et la flore sauvage.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Informatique

Photographie

Indesign CS5

Photoshop

Relations Presse

Illustrator

Réactivité

Conception graphique

Statistiques

Stratégie de communication

Communication online

Communication événementielle

Publicité

Créativité

Communication interne

Gestion budgétaire

Communication corporate

Management