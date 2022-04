Amélie TARRAL

Chez CGI depuis 2006, j'occupe un poste de consultant fonctionnel senior.



Je participe actuellement à un projet omni-commerce construit autour de la solution Oracle Commerce. en tant que business analyst.

Je participe ainsi au recueil du besoin avec les products owner, à l'écriture des user stories, support auprès de l'équipe de testing et de développement.



J’ai auparavant travaillé entre autres sur la phase de recueil du besoin du projet "Ville numérique" de la ville de Tourcoing et pendant 2 ans pour ADEO en tant qu'AMOA sur un projet de refonte globale du système d’information pour Weldom France, AKI Espagne et AKI Portugal.



J’ai développé et renforcé mes compétences en matière de gestion de projet, d’organisation et de communication.



Mes compétences :

Consultant informatique

GENERIX

Informatique

Conseil

Retail

METI

Grande distribution