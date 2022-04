Amélie THUILLIERS

Après une formation d'assistante sociale, je me suis orientée vers l’insertion professionnelle.

Aujourd'hui conseillère au sein d'une agence locale Pôle Emploi j'ai acquis des compétences variées et je me suis spécialisée sur le champs de l'orientation professionnelle et de la formation

Mes missions sont d'accompagner personnellement les chercheurs d'emploi dans leurs projets, d'analyser et diagnostiquer leurs besoins et définir conjointement les actions à mener afin d'atteindre leurs objectifs.

je suis également une conseillère ressource dans le secteur d'activité de la sécurité

(animation d'atelier, validation de projet d'orientation ou de réorientation professionnelle, recherche de formation et promotion de profil)

dynamique et en quête d’évolution constante je suis à la recherche d'une opportunité de faire valoir mon esprit d'initiative



Mes compétences :

Conseil

Animation de groupes

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement collectif

Accompagnement de projet