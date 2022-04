Amélie TORRENTS

Je suis trilingue français-anglais-espagnol et suis particulièrement attirée par les entreprises travaillant sur le marché international. Je suis mobile géographiquement et accepte les déplacements ou proposition d'embauche à l'étranger.

Depuis mon expérience dans le milieu informatique où j'évolue depuis bientôt 7 ans, je souhaite poursuivre l'aventure à un poste de Service Delivery Manager ou de Project Manager.



De plus, évoluant dans une activité transverse, j'ai appris à gérer plusieurs équipes, des départements différents, des cultures variées en intervenant pour permettre de travailler ensemble dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service rendue au client.

Ces différentes expériences m'ont permis de confirmer mes qualités d'écoute, de rigueur, d'analyse, d'organisation, de gestion des priorités, de pédagogie (sur le rappel des processus ITIL), mais aussi de management.



Je suis dotée d'un excellent relationnel ce qui me permet de créer un contact facile avec le client, mais aussi de le maintenir sur du long terme.



Mon travail est une priorité et par lui passe mon épanouissement personnel.

C'est pour cette raison que je suis à la recherche d'une société sérieuse qui saura m'offrir la possibilité de développer toutes mes compétences, mais aussi d'en créer de nouvelles, car j'aime relever de nouveaux défis et donner à chaque fois le meilleur de moi-même.



Mes compétences :

Gestion de projet

ITIL

Pédagogie

Communication

Informatique

Process

Qualité

Gestion des changements

Gestion des problèmes

Gestion des processus

Rigueur