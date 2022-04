Amélie TRANCHANT

Au sein d'Eiffage Construction Ouest, j'ai en charge l'animation et le respect des enjeux environnementaux liés à l'activité de la construction, de la qualité des ouvrages et de la qualité du système de management QSE des établissements de Bretagne.



Mes compétences :

BTP

Audit

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Bâtiment