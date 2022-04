Amélie TRUDEAU

Précédents : Allianz , Gan Eurocourtage , AXA Global P&C

Précédents : ISUP (Institut De Statistique Université Pierre Et Marie Curie) , Université Paris 6 Pierre Et Marie Curie , Université Paris 5 René Descartes



Lors de mon parcours universitaire, j'obtiens ma Licence de Mathématiques appliquées à l'université René DESCARTES puis je valide mon Master de Mathématiques appliquées à l'université Pierre & Marie CURIE. Avec ce diplôme, j'intègre l'ISUP sur dossier et je me spécialise en actuariat.

Au cours de mon parcours professionnel, je me spécialise en modélisation de risques (amiante, pertes de loyers, risque de réserves pour S2…) et en reserving (calcul de PSNEM, PRI, PFGS, PM, IBNR…).



Depuis fin 2015, je découvre la tarification, une nouvelle facette de l’actuariat qui vient compléter mon profil.



Mes compétences :

Management de la qualité

Administration des ventes

Financement de projet

Community management

Finance d'entreprise

Finance