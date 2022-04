Amelie TRUIN

Bonjour,

actuellement en poste au sein d'une boulangerie -restauration rapide, je souhaite changer de magasin soit pour me rapprocher de mon domicile ou soit acceder à un poste à responsabilités.

Grace à mes 14 ans d'experience et mon statut de juge à l'obtention du diplome VSM, je suis autonome et recherche toujours à completer mes acquis par de nouvelles experiences, moyennant bien entendu un salaire en adequation avec le poste , les responsabilités requises et mon experience.

De nature curieuse, responsable et plutot disponible, je serai ravie de vous rencontrer, afin d'établir quelles vos attentes ainsi que les miennes.