Amélie VAILLANT

Titulaire d’un Master Aménagement, Développement, Environnement spécialité «Développement et Urbanisme» et d’un DUT « Génie de l’environnement », j’accompagne les décideurs publics et privés dans le développement éco-responsable du territoire.





Urbaniste polyvalente, je met à profit mon savoir-faire sur différents types de missions : Études de faisabilité pour l’aménagement de zones d’habitat et de zones d’activités, aménagement de bourg et centre-ville, Plan de mise en accessibilité, Schémas de référence, Plans Locaux d’Urbanisme, création de quartiers (lotissements, ZAC) …





Mes compétences :

Urbanisme

Aménagement du territoire

Aménagement urbain

V.R.D.

Environnement

Développement durable

MapInfo

AutoCAD

COVADIS

Sketch up