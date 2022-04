Amélie VAN ELSLANDE

Diplômée de l’Ecole Française des Attachés de Presse (EFAP Paris) et titulaire d’un Deug de droit à Assas, Amélie débute sa carrière en tant qu’Attachée de presse pour des chaînes de télévision à Paris. Elle rejoint ALTURION dès sa création en 2008. Responsable de la Communication interne et externe, Amélie est chargée de la création et de la gestion de contenus pour le site Internet, les réseaux sociaux professionnels et les différents supports de communication. Elle est garante de l’image véhiculée du cabinet, auprès des clients et des candidats, et collabore à l’action de relai de la marque employeur des clients du cabinet. Elle a également pour mission des opérations pérennes ou ponctuelles de sponsoring.



Mes compétences :

Sourcing

Communication

Recrutement

Ressources humaines