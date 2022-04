Amélie VANDERMESCH

Passionnée par le secteur sanitaire et médico-social, j'ai à cœur de parfaire mon expertise auprès des établissements et entreprises de santé à travers les missions de conseil et la gestion de projets sur des fonctions de responsable et d'adjointe de Direction.



Ma formation en Ingénierie de la Santé, spécialisée dans le Management des entreprises et services du secteur sanitaire et médico-social m'a permis d'acquérir une expérience variée que je souhaite partager et enrichir. Dans cette optique, je me suis investie sur les fonctions de chargée de mission et responsable qualité gestion des risques dans les établissements et les institutions de santé.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Conduite du changement

Politiques publiques

Animation de formations

Travail en équipe

Connaissance clients

Synthèse rédactionnelle

Gestion de projet

Animation de groupes

Santé

Bureautique

Animation de réunions

Conseil en organisation

Méthodologie