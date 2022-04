Amélie VANNIER

Mon parcours au sein de l'Institut Français de la Mode m'a formée au métier de chef de produit marketing.

Au sein de différentes entreprises (Christian Dior Couture, CWF), j'ai pu découvrir le processus de développement et de commercialisation d'une collection.



Souhaitant acquérir davantage de compétences techniques, je me suis spécialisée dans la maroquinerie. Actuellement chargée du développement et de la production de la marque Jamin Puech, je suis à l'écoute d'opportunités pour évoluer au sein d'une maison de mode et/ou maroquinerie.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Office

Product Lifecycle Management

Adobe Illustrator

Marketing produit

Adobe Photoshop

Merchandising