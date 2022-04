Diplomée d'une licence professionnelle Diagnostic, Maintenance et Réhabilitation du Patrimoine et d'un brevet de technicien supérieur Etude et Economie de la Construction. Motivée et dynamique, mon sérieux et ma rigueur seront profitables dans le secteur du BTP.



Mes compétences :

Autocad et Allplan

Direction de travaux

Travail en équipe

Suivi de chantier

Réalisation des études

Attic +