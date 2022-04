Amélie VERNIER

Actuellement en poste en tant que collaboratrice au sein d'une étude notariale, ma mission consiste en la rédaction d'acte courant principalement dans le domaine immobilier.



Mes compétences :



- Formalités préalables (constitution des dossier : demande de pièces et documents juridiques)

- Suivi des dossiers (réception et analyse des pièces juridiques nécessaires à la rédaction des acte)

- Contact avec la clientèle par téléphone ou lors de rendez-vous (renseignement et explication relatives à l'avancé d'un dossier, renseignement juridique dans le cadre d'un projet de vente ou d'acquisition, gestion des conflits en cas de litige ou désaccord entre les parties, prise rendez-vous ...)

- Rédaction d'acte (compromis de vente, vente d'immeuble, vente d'immeuble ruraux et/ou agricole, constitution de servitude, prêt, vente d'immeuble en copropriété, donation classique entre vifs, baux ruraux)

- Autonomie dans la gestion de mes dossiers de leur constitution à la signature de l'acte authentique



Maîtrise des logiciels : iNot, windows, word.



Mes qualités :



- Rigoureuse

- persévérante

- apprécie le contact avec la clientèle et le travail en équipe



Mes compétences :

Contact client

Pré-taxe

Rédaction d'acte

Constitution de dossiers