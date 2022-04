Amélie VERNUSSET

Diplômée bac +5 au CNAM en ingénierie documentaire après 9 ans d'expérience dans la documentation technique au niveau international dans des secteurs variés, je recherche actuellement de nouvelles opportunités dans le domaine de la GED en Ile-de-France, dans la région Rhône-Alpes et en Europe pour vous aider à :



- Cartographier les processus métiers et recueil des besoins client,

- Analyser l’existant, proposer des solutions fonctionnelles et organisationnelles

- Rédiger les spécifications fonctionnelles,

- Participer aux choix des solutions

- Assister le paramétrage

- Prendre en charge des recettes métier

- Former des utilisateurs

- Accompagner le changement.