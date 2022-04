Amélie VERSAVEL

Actuellement en césure, entre le Bachelor et le master, afin de me former dans la décoration d'intérieur et le design.

Passionné par le monde de l'immobilier et étudiante à l'ESPI Paris, je recherche un poste en alternance de 24 mois dans le cadre d'un master : Expert en Évaluation et Audit Immobilier pour Septembre 2020.



Mes expériences dans la pierre, que ce soit grâce aux stages ou aux études, m'ont permis d'étoffer à la fois mon savoir-être, et mon savoir-faire.



Mes compétences :

Travail en équipe

Relations clients

Esprit d'initiative

Rigueur

Esprit d'équipe