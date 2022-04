Amélie VIGUIÉ

Je travaille depuis 2 années chez Voluntae, un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers comptable et financier en CDI et CDD. Je suis en charge du recrutement en Ile-de-France dans des métiers tels que :



. Métiers d’expertise comptable et d’audit : Expert-Comptable, Commissaire aux comptes, Directeur de mission, Chef de mission, Responsable de dossiers, Auditeur financier, Collaborateur comptable

. Métiers comptables : comptable, responsable comptable, chef comptable



Prendre en référence :



N’hésitez pas à me solliciter ou vous connectez avec moi si vous aimeriez avoir plus d’informations.

aviguie@voluntae.fr

+33 170 960 092.



Nos points forts :

✔ Très bonne connaissance des métiers et réseaux importants dans nos champs de spécialité

✔ Très forte réactivité

✔ Respect de la parole donnée

✔ Esprit d'équipe

✔ Culture entrepreneuriale



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion des talents

Conseil en recrutement

Recrutement par approche directe

Aide au recrutement

Recrutement cadres

Recrutement

Sourcing