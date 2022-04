Amélie VRLA

Après avoir été Responsable du Développement et de la Distribution au sein du Groupe Iris (www.theirisgroup.eu), je suis scénariste, script doctor, traductrice et critique de films indépendante depuis 2012.



Passionnée de littérature, de langues, de linguistique et de communication, j’ai (entre autres diplômes) un Master 2 de Lettres Modernes de la Sorbonne et un Mastère Spécialisé en Management des Médias de l'ESCP-Europe.



Je traduis articles, magazines (https://issuu.com/cafebabelberlin/docs/balkans_fr ), sites internet, sous-titres (en ce moment: "The Toy Gun "de Marco Serafini pour Calach Films), dossiers de films, dossiers de presse, scénarios etc.



J'écris pour "Le Jeudi" au Luxembourg, "CafeBabel" à Paris et Berlin, "Panorama Cinema" au Canada, et couvre la Berlinale pour différents médias. Je blogue pour Radio France International - Mondoblog.



Ecrivain publiée chez L'Harmattan, je suis polyvalente, créative, travailleuse et organisée, et saurai mettre mes atouts au service de vos projets, pour garantir leur succès!



Mes compétences :

Relecture

Relecture / corrections

Communication

Traduction anglais français

Traduction

Correction

Rédaction de contenus

Rédaction web

Rédaction