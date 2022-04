Amélie VUILLAUMIÉ

J'occupe actuellement le poste d'Administratrice des Ventes au sein de la société MCB Industrie, fabricant de composants électromécaniques de pointe pour des clients leaders mondiaux dans leurs secteurs d'activité comme l'aéronautique, l'armement, le ferroviaire et l'automobile.



J'ai exercé les mêmes fonctions au sein de la société SOTIRA entre 2000 et 2010, équipementier de rang 1 pour l'automobile de haut de gamme. J'avais en charge plus particulièrement la gestion des clients LOTUS, PSA et ASTON MARTIN.



Dans un contexte de satisfaction des clients toujours plus exigeant, j'ai toujours su être la voix du client en interne pour améliorer sans cesse les indicateurs et la satisfaction des clients dans un souci permanent de préserver les intérêts et l'image de mon entreprise.



Mes treize années d'expérience m'ont permis de développer de solides compétences dans la relation commerciale permanente avec de grands comptes de l'automobile ou de l'aéronautique, majoritairement orientées à l'export (Pays germanophones et anglophones).



Rigoureuse, déterminée et aimant travailler avec une équipe dynamique, j'ai la volonté de m'investir entièrement dans les tâches et objectifs qui me sont fixés.