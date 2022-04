Je suis Amélien TERTRAIS, âgé de 22 ans et diplômée d'un Bachelor Responsable Marketing/Commerce. J'ai effectué mon Bachelor en alternance dans une entreprise de Distribution de Pièces Automobile.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, dans le secteur de la vente (commercial au niveau national, européen où à l'international). Je suis également ouvert à toutes propositions.



Diplômé d’une licence « Marketing&Commerce » - Disponible immédiatement- mobile - aisance relationnel – passionné par le sport ( Cyclisme, Course automobile, Course à pied...).





Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel