Amelin DAMIEN

Biologie moléculaire

Extraction d’ADN, ADN plasmidique et ARN

Quantification par spectrophotométrie au Nanodrop

Analyse de la pureté des ARN extraits par électrophorèse capillaire sur le bioanaliser 2100 d’Agilent

Clonage de bactéries compétentes : création de plasmides et transformation bactérienne

Transfection de cellules eucaryotes

Mini et maxi préparation plasmidique

PCR, PCR quantitative, et RT-PCR quantitative

Analyse de séquences sur Vector NTI



Biologie cellulaire

Préparation et culture de mélanocytes primaires humains depuis une biopsie

Culture cellulaire de nombreuses lignées

Immunohistochimie sur lame et sur cellules en suspension

Cytométrie de flux: analyse et tri sur FACScalibur, LSRII et MoFlow cytomation

Tri cellulaire par microbilles magnétiques