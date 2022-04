Ameline BERNARD

De formation initiale Ingénieur Chimiste, j'ai décidé de réorienter ma carrière vers le domaine du Développement Durable qui me tient particulièrement à coeur. C'est pourquoi j'ai suivi une formation de Master 2 de Management Durable de l'Energie, de l'Eau et des Déchets à l'ISEAM.



J'ai poursuivi ma réorientation à travers un Master spécialisé QSE au sein de l'EI.CESI de GRENOBLE.



Ces deux formations m'ont permis de découvrir des facettes du Développement Durable que je ne connaissais pas et m'ont conforté dans ma décision.



La préservation de l'environnement est partie intégrante de mes choix de vie et de projets car tous les projets auxquels j'ai choisi de participer de manière plus ou moins engagée ont une déclinaison environnementale.



Mes compétences :

Développement Durable

QSE

Esprit d'analyse

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Project Management

ISO 900X Standard

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft SharePoint

Microsoft Word