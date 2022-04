Véritable touche-à-tout et personne créative, j'aime apprendre, découvrir et tester de nouvelles choses. C'est pourquoi j'ai choisi de me spécialiser en ergonomie, design et ingénierie mécanique, une formation très polyvalente qui me permet aujourd'hui d'allier connaissances techniques, innovation et expression de la créativité.



Mes compétences :

CATIA

Abaqus

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Keyshot

Design thinking

Conception centrée utilisateur

Gestion de projet