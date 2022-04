Ameline COULOMBIER

Je suis diplômée Cum Laude de Sciences Po Paris, d’un Master de Management de la culture et des médias. Je me suis spécialisée dans la gestion et le fonctionnement des institutions culturelles et artistiques. Ce double profil en sciences sociales et management me permettent d’appréhender avec finesse les problématiques liées à la stratégie, l’exploitation et l’économie des projets et équipements culturels.



Après une première expérience en coopération culturelle internationale auprès d’acteurs gouvernementaux et d’ONG, j'ai rejoint en janvier 2008 la jeune équipe de Lordculture, l’antenne européenne du groupe international de conseil en ingénierie culturelle, Lord Cultural Resources, où je prends la tête du département «Stratégie et Management». Les quatre années passées dans ce groupe m'ont permis de mener un très grand nombre de missions de conseil à l’échelle internationale, avec une attention particulière à développer des solutions innovantes en termes de concepts d’expositions, de services aux visiteurs comme de ressources propres pour les business modèles.

En 2012, je m'associe à Grégoire Chailleux pour développer 9b+, une société de conseil et de conduite de projets culturels, spécialisée dans les problématiques numériques et multimédia.



