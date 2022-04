Ameline LANIER

Je suis actuellement en 5ème année à Supinfo International University, formation que je suis en alternance chez Decathlon, depuis plus de 3 ans.



Chez Decathlon, j'ai pu acquérir les connaissances nécessaires à la gestion de projet, et à l'Administration des serveurs de distribution Microsoft, sur des environnements virtualisés Hyper V et Esxi.

J'ai eu la chance de mener à bien un projet de refonte de l'infrastructure des bureaux decathlon.



Je suis passionnée par le Cloud Computing et c'est l'un des projets sur lequel je travaille actuellement. J'ai par ailleurs décidé de suivre des spécialités : AWS et en sécurité du Cloud à Supinfo.



Autres informations :

TOEIC Score : 950

TOEFL IBT: 95

Scripting Powershell

Je possède des connaissances en yii php, en c/c++, et en java.



Mes compétences :

Réseau Cisco

Windows PowerShell

Gestion de projet

Microsoft Windows Server

Yii

Veeam