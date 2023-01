Améline PERONNET

Étudiante en première année en Licence Professionnelle - Métiers de l'informatique : application web, j'aimerais me spécialiser dans des domaines tels que le Web Development et le Web Design.

J'ai jusque là créer deux sites web et aime beaucoup la conception qu'il y a derrière ces derniers.

Je m'intéresse également de manière personnelle à l'informatique et le codage, les langues, l'art et la mode ce qui m'aide à consolider les compétences qui me sont demandées/qui sont bien vues dans les domaines du Web Development et du Web Design.