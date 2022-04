Ameline ROLLAND

Forte d'une expérience dans une filiale franco-espagnole, dans une grande entreprise internationale, dans une agence de communication globale ainsi que dans une fondation d'entreprise, je sais aujourd'hui utiliser les outils de communication me permettant de répondre aux besoins du plus grand nombre de clients.



Mes connaissances et mon expérience me permettent de faire la différence dans le domaine de la communication internationale.



Fraîchement installée en région bordelaise, je suis à la recherche de nouveaux projets à réaliser et de nouveaux challenges à relever !



Mes compétences :

Traduction espagnol français

Communication

Traduction anglais français

BAFA

Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)

Maitrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, I

Gestion d'un site internet via Wordpress