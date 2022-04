Amelle AMEHDI

20 ans d'expériences professionnelles, dans le Tourisme, le Thermalisme, la vente et la négociation.

Des compétences managériales, commerciales et de communications, mises au service de grands groupes durant mon parcours professionnel.

Une formation de terrain accompagnée de la formation continue de " RET " (Responsable d'Etablissements Touristiques) et " GRC " (Gérante de Restauration Collective) à l'IFETH (VAR), Titres Obtenus.

Des compétences de gestion, de markéting, en pilotage des services, prestation et qualité ainsi qu'en GRH, complètent et étoffent mon profil professionnel.



Mes compétences :

Marketing

Animation commerciale

Prospection de clients

Prospection commerciale

Commercialisation

Management

Gestion financière

Pilotage d'équipe

Pilotage

Gestion des ressources humaines

Management de la qualité

Gestion de projet

Gestion budgétaire