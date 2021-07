Amelle BENARABE

En effet titulaire d’un BTS assistant de direction et d’un DEUG en langues étrangères appliquées, Je dispose également de six années d’expérience dans le domaine du secrétariat dont trois en secrétariat de direction. Je suis donc en mesure d’assurer le secrétariat de base la gestion de la communication et de l’organisation d’un service. Je dispose de bonnes qualités rédactionnelles.

En outre mon profil se démarque par un savoir-faire en traductologie.

En effet disposant d’une formation de traducteur interprètes (DEUG LEA ANGLAIS ESPAGNOL) en plus du BTS assistant de direction j’ai pu réaliser des traductions techniques et juridiques complexes pour les compte des groupes pour lesquelles je travaillais.

Je sais gérer les priorités et travailler dans l’urgence.

Polyglotte (anglais, espagnol, arabe, catalan) Mon profil se caractérise par l’efficacité la réactivité et le dynamisme.

Je serais ravie de pouvoir vous rencontre afin de vous parler de mes références et de répondre à vos éventuelles questions.

Bien Cordialement

AMELLE B.