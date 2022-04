Amelle OUCHANI

Madame, Monsieur,



je m'appelle Amanne, plus connue dans le milieu du Freestyle sous le nom de MISS AO, je suis une des pionnières féminines de cette activité en France.

j'interviens depuis de nombreuses années auprès de divers publics, dans des centres sociaux, d’animation, des centres de vacances, clip.. Je participe à des soirées de démonstration. Je pratique le Basket en club depuis plus de 20 ans.

Le Freestyle basket est une activité à la fois sportive et artistique Il s’agît de déplacer l’utilisation classique d’un ballon pour en faire un objet de création. C’est une activité qui peut se faire en extérieur ou en intérieur.

je vous propose une prestation qui conviendrait le mieux à l’esprit et à l’organisation de votre événement : démonstration, ateliers d’initiation…