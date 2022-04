Amelya Tawil TAWIL

Anciennement DIRECTRICE DE LA METHODE SILVA AU MAROC

Méthode américaine de gestion de la santé ( healing) gestion des stress, développement des facultés de l'hémisphère droit ( soit la créativité et l'intuition, les facultés holistiques et globales) pour le développement de la personne



CREATRICE DE L ESPACE LIBERTE " Le bien être c'est aussi l'ART " ( de l'année 1996 à 1999)

Activités ludiques de loisirs et détente apprentissage cuisines modernes et traditionnelles, danses ( rock, salsa, danse espagnole) peinture, peinture sur soie, peinture au pochoir, peinture sur verre et tissu, broderie, et autres ateliers pour détente et loisirs, renforcer l'image de Soi, ses potentialités et ses compétences dans les activités manuelles, artistiques et ludiques, pour la joie de vivre et SE FAIRE PLAISIR



Auteure de 2 ouvrages " Votre vrai moi veut se manifester, apprenez à le laisser s'exprimer" et " Le vol de l'aigle, être dans le Soi, être dans la vie "



PRESIDENTE FONDATRICE DE L ASSOCIATION VIP pour l'élargissement des connaissances, le développement des potentiels humains, l'apprentissage des outils d'autonomisation pour vivre dans un monde en pleine mutation



Ecologie humaine , écologie de l'être dans son environnement pour la sauvegarde du vivant par les moyens existants ou à venir, d'où par choix PRATICIENNE MATRICIELLE FORMEE AUX APPROCHES MATRICIELLES DYNAMIQUES



( http://www.dynamique-matricielle.fr ) du Pr EL AMRANI JOUTEY



et à d'autres approches holistiques et douces,,,,,



mail pour communiquer . AMELYA TAWIL appr.matricielle@yahoo.fr