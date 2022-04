Si tu veux me connaitre, me voici. Amen ange, je suis bien noir mais de loin ma peau est chocolaté. c'est tout. ah non, je suis monté sur une balance l'autre fois et je fais un truc de 65. 1m70 de longueur.

devinez le reste: marketing web; informatique et trade



Mes compétences :

Administration réseaux