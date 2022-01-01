Amena ABDIRASSOUL

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Mes compétences :
Management
Marketing
Commerce international
Négociation commerciale
Communication
Comptabilité analytique
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MANAGEMENT INTERCULTUREL
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Vision
COACH
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