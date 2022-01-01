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Amena ABDIRASSOUL

ANTANANARIVO

En résumé

DYNAMIQUE ET PRAGMATIQUE, APPORTE SES SERVICEDS DE CONCEPTION , DE MISE EN PLACE ET D'ANIMATION DE PROGRAMMES DE FORMATION D'EXCELLENTE QUALITE -TRAVAILLE ETROITEMENT AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX, UNIVERSITES ET GRANDES ECOLES AINSI QUE LE SECTEUR PRIVE ET LA SOCIETE CIVILE AUSSI BIEN A MADAGASCAR QU'A L'INTERNATIONAL





Mes compétences :
Management
Marketing
Commerce international
Négociation commerciale
Communication
Comptabilité analytique
EXPERT
FORMATEUR
MANAGEMENT INTERCULTUREL
CONSULTANT
MANAGEMENT INTERNATIONAL
Vision
COACH
WEB 2.0

Entreprises

  • ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION DE MADAGASCAR (ENAM) - PROFESSEUR

    2013 - maintenant FORME LES HAUTS FONCTIONNAIRES DU GOUVERNEMENT

  • PNUD - EXPERT EN GENRE

    2011 - maintenant CONSEIL ET FORMATION SUR L'INTEGRATION DU GENRE DANS LA POLITIQUE ECONOMIQUE
    SELECTIONNEE POUR FORMER LES PLANIFICATEURS DE L'AFRIQUE DANS LE CADRE DU PROJET GEPMI A L'IDEP SENEGAL

  • ESSCA/IESEG DE LILLE - PROFESSEUR ASSOCIE

    2010 - maintenant A OBTENU LE 2ND PRIX MONDIAL DE L'OMC POUR LE PROJET UNIVERSITAIRE EN COMMERCE INTERNATIONAL ET A PU EN FAIRE BENEFICIER PLUSIEURS ETUDIANTS EN MASTER 2 DES UNIVERSITES ET GRANDES ECOLES DE MADAGASCAR DURANT L'ANNIVERSAIRE 80-20 DE L'ESCA ET ESSCA
    EN CHARGE DES MODULES DE FORMATION EN MASTER 2

  • IMR FORMATION - CONSULTANTE

    2005 - maintenant FORMATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITE - PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT POUR LE SECTEUR PRIVE, ASSOCIATIONS, GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, SECTEUR PUBLIC, MILIEU UNIVERSITAIRE ET ORGANISMES INTERNATIONAUX

  • OIF - EXPERT EN APE

    2005 - maintenant RENFORCEMENT DE CAPACITE , CONSEILS ET APPUI AUX PAYS ACP. -
    A CREE PLUSIEURS PROGRAMMES POUR LA REGION OCEAN INDIEN

  • ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE - EXPERT REGIONAL

    2004 - maintenant A FORME DE NOMBREUX FONCTIONNAIRES DES PAYS FRANCOPHONES DU MONDE EN COMMUNICATION, NEGOCIATION ET POLITIQUE COMMERCIALE

  • INSCAE - PROFESSEUR

    1997 - maintenant Assure la formation en Master 2, master 1 et dans le cadre de la DPA

  • OIM-JB - DIRECTRICE COMMERCIALE ET MARKETING

    1992 - 2000
    A MIS EN PLACE LE SYSTEME DE VENTE AU COMPTANT
    A MIS EN PLACE LA BRANCHE IMPORT DU GROUPE
    A DEVELOPPE PLUSIEURS MARQUES INTERNATIONALES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
    A OBTENU D'EXCELLENTS RESULTATS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA PART DE MARCHE DU GROUPE
    A OBTENU PLUSIEURS CONTRATS DE REPRESENTATION EXCLUSIVE A MADAGASCARE ET DANS L'OI

  • OIM - CONTROLEUR DE GESTIION

    1990 - 1992 A MIS EN PLACE LE SYSTEME DE CONTROLE INTERNE DANS LA GESTION DES MAGASINS DU GROUPE
    A REUSSI A METTRE EN PLAC LE SYSTEME D'INVENTAIRE A DOUBLE COMPTAGE
    A MIS EN PLACE LES TABLEAUX DE BORD DE LA DIRECTION GENERALE ET DIRECTION TECHNIQUE

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau