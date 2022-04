Bonjour !



Je suis Amenah Paracha.



Je suis à la recherche d' un stage en tant que "Technicienne d'études cliniques et ressources biologiques" pour une durée de deux à six mois.



Actuellement, je suis étudiante au sein du DU "Technicien(ne) d'études cliniques et ressources biologiques" à l'université Paris Est Créteil.