Amenanbah Simonne YAO

Avec une double formation en droit public et en gestion du patrimoine, j’ai pu bénéficier d’une expérience en passation des marchés publics dans un OPH, et j’ai également pu contribuer à la concrétisation de la passation des marchés publics. De par mon aisance rédactionnelle, j’ai pu rédiger des documents constituants des éléments clés dans le processus de la passation des contrats publics. Par ailleurs, ma spontanéité, ma rigueur et mon sens du travail bien fait m’ont permis de travailler au côté des avocates.

Aujourd'hui je souhaite intégrer une structure dans ces domaines à un poste de chargée de mission marchés public référent marchés publics ou conseiller juridique, gestionnaire de patrimoine.

Mes connaissances techniques et mes compétences me permettent d'intervenir d’une part dans le droit des marchés publics, de l’urbanisme et de l’aménagement, l’intercommunalité des collectivités territoriales et d’autre part en régime mat et succession, droit des assurances et la copropriété. Mon parcours m'a conféré une formation juridique solide et très polyvalente.

Je suis disponible immédiatement et totalement mobile.

Mes compétences :

Reporting

Fidélisation client

Banque de détail

Immobilier

Banque privée

Prospection

Droit notarial

Banque

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Gestion de la relation client

Contentieux administratif

Logement social

Marchés publics

Urbanisme

Droit public