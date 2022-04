Ameni KOBBI

Organisée, dynamique, persévérante et flexible, je souhaite apporter ma personnalité et mes compétences à une entreprise répondant à mes envies professionnelles.

Compétences:

Bonne connaissance des normes universelles ISO 9001 version 2015, ISO 22000 V 2018, FSSC 22000 V4.1,

ISO 45001, ISO 19011, ISO 17025, Système de Management Intégré QSE, et le Référentiel privé IFS HPC ;

Les bonnes pratiques du laboratoire, Audit interne selon la Norme ISO 19011, Démarche HACCP ;

Élaboration et mise à jour du système documentaire dans un système de management de la qualité ;

Vérification et approbation des documents qualité ;

Gérance des audits qualité internes ;

Assurance du traitement des non-conformités ;

Gérance de l’amélioration continue du système de management de la qualité ;

Un bon relationnel et une bonne communication orale et écrite (Français et anglais) ;



