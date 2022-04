Ameni KOOLI

Durant plus qu’ un ans de travail sur des projets web, j’ai appris d’être autonome et pouvoir répondre aux besoins clients tout en respectant les délais.

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des connaissances autour du développement web, en particulier les technologies PHP/Symfony, Mysql/MongoDB et JS/JQuery. Toutefois je suis toujours a la recherche d’apprendre d’autres techno.

Aujourd'hui je suis a la recherche d’une nouvelle expérience pour avoir l'opportunité d’apprendre des nouvelles technologies et méthodes de travail.



Mes compétences :

Doctrine

Shell

Bootstrap

GNU/Linux

CSS

JQuery

Java

JavaScript

MongoDB

HTML

MySQL

Symfony

PHP