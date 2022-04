Ameni OMRANI

Consultante Microsoft Dynamics AX



Profil:

- Intégration des systèmes d’informations Microsoft Dynamics AX

- Récupération et intégration des données

- Analyse des processus et des flux d’information, définition des adaptations à réaliser.

- Réalisation de développements spécifiques dans AX, ajout et adaptation de certaines fonctionnalités

selon le besoin du client et selon les normes standards.

- Développement des services de Reporting SSRS via RDP/Queries AX (VS 2013/X++/C#)

- Analyses d’une partie des besoins et spécifications fonctionnelles du client (Comptabilité/Ressources humaines, Paie, Gestion de stock, Gestion de la production…)

-Réalisation d’états standards avec Management Reporter

- Formation des utilisateurs finaux et assistance à la phase de simulation

- Assistance au démarrage





Mes compétences :

Java

X++

Microsoft SQL Server

JavaServer Faces

XML

Web Services

SQL

Microsoft .NET Technology

Macromedia Dreamweaver

Jboss

JavaScript

Java Servlets

JPA 1.0

Hibernate

Eclipse

JSP

Microsoft SharePoint

SSRS

Microsoft Dynamics

C#

Microsoft .NET

Java EE

Morphix

Oracle Database

Microsoft Visual Studio

Microsoft Dynamics AX

ERP

Reporting

PL/SQL