Amenophis LO

Je suis détenteur d’un DEA (Diplome d’Etudes Approfondies) en Electronique de l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc de Montpellier (France) .



Apres une année de spécialisation en « Intelligence Articielle et Programmation Avancee » à l’ESIEE (Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique) de Paris, j’ai eu à enseigner l’informatique et l’electronique pendant deux ans dans un centre de formation professionelle de la région Parisienne.



Depuis mon arrivée au Canada en 1994, j’évolue dans le domaine de l’Informatique. Apres quelques années d’experiences acquises en travaillant dans des sociétés évoluant dans le secteur des technologies de l’Information, j’ai mis en place ma propre société « Amandla Computer Design Inc » en juin 1997 a Toronto.



Depuis lors, je travaille à mon propre compte comme consultant indépendant en Informatique pour le compte de grandes firmes Canadiennes telles que Nortel Networks (leader mondial dans le domaine des telecomunications), et Thomson-Carswell, une société spécialisée dans la publication de produits destinés aux professionel-l-es du droit.



Mes compétences :

Conception

Conception et développement

Informatique

J2EE

Microsoft SQL

Oracle

PL-SQL

Plsql

Scripting

Shell

Shell scripting

Struts

UNIX