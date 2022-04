L'environnement commercial dans lequel nous intervenons est fortement marqué par la presence d'une clientèle de plus en plus exigeante.

C'est pourquoi en tant qu'acteur nous devons developper des stratégies en vue non seulement d'une meilleur gestion clientèle, mais aussi et surtout d'un meilleur positionnement commercial.

Amenoudji Anani Gerard.



Mes compétences :

Marketing

Rigueur