Business Analyst MOA en Crédits restructurés



Mes compétences :

NS 2

Routage statique et dynamique (OSPF, RIP , BG

Notion IPv4/IPv6, Mécanisme NAT, Topologie VLAN

Windows, Linux, Linux Embarqué

Matlab, J et ava, J2EE, .NET, C,, AJAX, HTM

Réseaux LAN, GSM, UMTS

MySQL, Oracle

Protocoles TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, ARP, ICMP

Billing

Cash management

Clarity

Reflexion