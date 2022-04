Amer AYOUB

10 Ans d’expérience dans l’ingénierie de la construction, au sein de divers projets clés en main recouvrant différents secteurs : gouvernemental, hôtelier, médical, muséologique, résidences privées.



Accompagnement des projets depuis le concept jusqu’à la livraison, en veillant à l’équilibre qualité, coût et délai.



Sens du travail en équipe dans un contexte international et multiculturel, pour le succès des projets.



Adaptabilité au contexte de chaque projet, dans le respect des règles de l’art et des normes telles que ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

10 years’ experienced in a various range of engineering and construction turnkey project (Governmental, hotel, museum, medical, private).



Starting from the sketches and hand written requirement up to project hand over throughout the various project’s life cycle.

Where Quality, Cost, and Duration were at the utmost level of expectation.



Worked in a national, multinational and different cultural context, and having local and worldwide stakeholders and partners involvement to the project success.



In a timely manner and team spirit, and have the ability to adjust our working tools and methods to fit each project and its specificity, and have been Audited & Certified: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.



Mes compétences :

Relations clients

Suivi des fournisseurs

Coordination de travaux

Gestion de la relation client

Suivi de chantiers

Coordination de projets

Reporting

Planification

Appels d'offres

Ingénierie

Approvisionnement

Logistique

Gestion de projet

AMO

MOE