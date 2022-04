Www.amer-azar.com



Né en 1982, j'ai grandi à Paris. Je partage ma vision de la vie avec la photo que je veux proche de la réalité et des gens. Mon enfance, mes voyages et mes rencontres développent en moi un état de constant de curiosité que je lie à une démarche créatrice. Passionné depuis toujours par le voyage et la photographie, mes premiers projets photo débutent dans le monde de la musique, des artistes et du mariage pour finalement s'élargir à tous les horizons où tout peut être un sujet au service de ma subjectivité.



Je suis disponible pour vos projets Corporate, Evenmentiels, Mariages, Baptêmes, Architecture, Community Management, Illustration et autres. Tout le matériel professionnel du moment est mis à votre disposition pour un résultat optimal afin de répondre à vos besoins et exigences.



Je vis à Paris en FRANCE et je suis disponible partout pour vos projets.

N'hésitez pas à me contacter pour une demande de devis.



Mes compétences :

Illustration

Photographie

Prise de vues

Édition numérique

Reportage

Adobe Lightroom