Je suis à la recherche d’un nouveau défi professionnel.

Mes expériences professionnelles passées m’ont permis de développer les qualités , le goût du challenge, le sens de l’écoute et la présentation.

Dynamique, je sais faire preuve de réelles capacités d'adaptation au milieu dans lequel je travaille et intégrer des objectifs ne me fait pas peur. Au contraire je considère cela comme un puissant stimulant.

Je fais ce qui ne presse pas à temps pour pouvoir faire lentement ce qui presse.



je me tiens à votre disposition pour toute autre information complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.



Amer Hassak



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access