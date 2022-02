Amer NASRI

Projeteur en électricité & Instrumentation hautement qualifié, enthousiaste et expérimenté avec plus de 3 ans d'expérience . Ayant fait ses preuves dans l'achèvement de projets d'ingénierie complexes dans des

domaines comme le Nucléaire, le Pétrole ,le Gaz et Traitement des eaux pour une grande variété de clients.

Jai un Esprit d'équipe capable de prendre des initiatives et de travailler de manière indépendante et efficace dans un environnement d'équipe diversifié et multidisciplinaire.