Americo BRAJAL

Expert (évaluateur, auditeur) auprès de la commission Européenne depuis une vingtaine d'années, évaluateur d'article IEEE.



Participation a divers projets Européens (ICT, ITEA,...) en tant que responsable de lot.



Brevets (>25) et publications (> 10, co-inventeur du MC-CDMA), environ 1400 citations, h-index=12, i10-index=13.



Plusieurs contributions à des organismes internationaux de standardisation.



Éditeur de la norme Européenne de voie de retour par satellite (DVB-RCS).



Participation à plusieurs salons majeurs (IBC, CES...).



Double compétence (technique et de gestion de projet) confirmée (depuis une vingtaine d'années).



Expert en réseau IP, linux embarqué, théorie des communications, traitement du signal, modulation et codage, protocoles d’accès, définition de systèmes, prototypage, validation...



Responsable de projets techniques (simulations, spécifications, développements de démonstrateurs, intégration) englobant jusqu'à une dizaine de personnes.



Veille technologique.



IPTV.



