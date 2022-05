Amin BELARBI

Groupe à dimension humaine, recherche pour son agence de lyon.

commercial/commerciale auprès du particulier

Parce que le prix de l'électricité et des énergie fossiles ne cesse d'augmenter, consommer " mieux" est une nécessité pour tous. C'est pourquoi le groupe SOL'ECO met toute son expertise au service de ses clients pour leur apporter les moyens d'accéder à une énergie propre, gratuite et respectueuse de l'environnement.



Au sein de votre équipe, vous :

- Prospectez une clientèle de particuliers et de professionnels.

- Identifiez leurs besoins.

- Commercialisez nos solutions, à la fois issu de votre prospection personnelle et des RDV fournis.

Dès votre arrivée, vous bénéficiez d'une formation complète à nos produits, méthodes et outils marketing.

Votre Directeur d'agence vous accompagnera pour développer votre portefeuille client, mais aussi vous insuffler les valeurs de notre groupe.



En nous rejoignant, vous :

- Développerez vos techniques de vente et gagnerez en autonomie

- Bénéficierez d'une rémunération attractive; commissions et primes non limitées.



Les candidats recherchés :

- Expériences dans la vente aux particuliers souhaité.

- Montrent un réel sens relationnel, un goût du challenge et de la conquête.

- Se démarquent avant tout par leur dynamisme, leur ténacité, et leur écoute client.



Salaire : Rémunération attractive.



Possibilité d'évolution vers des poste de directeur d'agence, selon profil et investissement



envoyer CV et LM a contacts@sol-eco-group.com





Mes compétences :

Management

Recrutement

Vente direct

One shot

B2B B2C