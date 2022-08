Je suis actuellement étudiant en Master Réseaux, Télécommunications et Cybersécurité à l'Université de Bretagne Occidentale situé à Brest.



Le secteur des réseaux est un domaine qui attise de plus en plus ma curiosité à travers notamment les différentes avancées technologiques et de son importance qu'elle prend au sein de notre société. Cette curiosité m'a amené à en faire aujourd'hui mon domaine de prédilection. Mon objectif clair étant de faire une carrière dans cette branche de métier.



Étant quelqu'un de rigoureux, autonome, productif avec un bon état d'esprit collectif pour intégrer une équipe. C'est au cours mes années universitaires en réalisant des projets en groupe portant notamment sur la mise en place de base de données ou encore de mini-réseaux (IP-MPLS par exemple) que j'ai pu renforcer mes différentes compétences à travers l'apprentissage d'outils réseaux informatiques.



Je suis présentement à la recherche d'un stage de fin d'études pour le premier semestre 2023, n'hésitez pas à me contacter : amin.houmed@outlook.fr