Amina AMINA LOUHAL (LOUHAL)

Je suis titulaire dune Licence en Sciences Commerciales Option Commerce International de lInstitut National du Commerce dAlger (INC-EHEC actuellement), dun Master en Administration des Affaires (MBA) spécialisé en Gestion des Entreprises Option Marketing Management de PGSM France et du Diplôme Approfondi de la Langue Française.



J'ai quatorze ans dexpérience professionnelle dont neuf ans dans la vente et le marketing et cinq ans dans la fonction achats. Des stages en entreprises, des formations professionnelles et séminaires ont aussi enrichi mon parcours et renforcé ma polyvalence et mon profil de négociateur que j'ai construis en exerçant dans l'amont et l'aval.



En effet, la vente et les achats sont deux métiers liés de part les couts, les marges et les prix de marchés. Une entreprise a donc tout intérêt à savoir "Bien acheter" pour mener à bien ses objectifs de ventes.



Je souhaiterai mettre en œuvre mon savoir et mon expérience professionnelle au profit d'entreprises prêtes à asseoir les règles de gestion selon les normes ainsi que d'aller vers un p