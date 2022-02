Amina OUADOU

Diplômé d’un Master en physico-chimie des matériaux et ayant une expérience dans le laboratoire algérienne de construction et travaux public en tant qu’un agent polyvalent et un autre dans l’entreprise nationale des aménagements hydraulique en tant qu’ingénieur chargé de laboratoire, je désiré m’orienter vers le contrôle qualité des matériaux de construction. Je suis persuadé que les connaissances acquises au cours de mon cursus universitaire sont en parfaite adéquation avec les missions inhérentes à ces professions et fais preuve d'une grande motivation à cet égard. Je dispose des connaissances sur les normes européennes NF EN et des normes algériennes NA (agrégat et béton. Ciment. Acier) ainsi que des connaissances sur la norme connaissance de la norme ISO 9001 V 2008et en plus j’ai une Formation sur la norme ISO/IEC 17025 V.2017 à L'institut Algérien de Normalisation (IANOR). ). Je suis une personne dynamique et motivée, dotée d'une capacité d'analyse et de synthèse et un relationnel aisé, ce qui facilite mon intégration dans une équipe de travail. Je possède un bon sens des responsabilités ainsi qu'une grande capacité d'adaptation, m'assurant une insertion rapide dans tous types de structures.



Mes compétences :

Sol test 2008

Norme ISO/IEC 17025 V.2017

Norme ISO 9001

• connaissance des normes européenne NF EN et des