Aminata SANOKO

Bonjour, je me nomme SANOKO Aminata et j'ai 26 ans.

J'habite en Ile-de-France.

Je suis titulaire d'un Master management des organisations sanitaires et sociales et je suis actuellement à la recherche d'un emploi au poste de chargé de mission dans le secteur de la santé, du social ou du médico-social.

Je tiens à préciser que je reste mobile dans toute la France pour les éventuelles opportunités d'emploi qui pourront s'ouvrir à moi.



Mes compétences :

Maîtrise du pack office (Word, excel, powerpoint)

linguistiques: Anglais (courant) ; Allemand et It

Compétences professionnelles : Conduite de projet,